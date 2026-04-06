Сексолог раскрыла три главных условия для мощного либидо

Сексолог Барбара Монтес заявила, что мощное либидо сформируется только тогда, когда будут соблюдены три главных условия.

«Для активации сексуального желания необходимы определенные минимальные условия: физическая энергия, умственная готовность и относительно сбалансированная гормональная система», — пояснила Монтес.

Хронический стресс и недосып могут приводить к гормональному сбою, предупредила специалистка. Они также негативно влияют на умственные способности, поскольку перенапряжение переводит организм в состояние повышенной бдительности, а бессонница чревата возникновением утомляемости, раздражительности, отстраненности от собственного тела и эмоций, отметила сексолог.

Что касается физической энергии, по словам Монтес, она может отсутствовать из-за плохого питания, а именно диеты с избытком ультрапереработанных продуктов, а также недостатком железа, цинка, омега-3 жирных кислот и витаминов группы B.

