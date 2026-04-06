PLOS: эффективность приема лекарств зависит от циркадных ритмов

Ученые Мичиганского университета разработали математическую модель, позволяющую определить оптимальное время для приема лекарств с учетом внутренних биологических часов человека.Модель основана на принципах хронотерапии — подхода, при котором эффективность лечения повышается, если прием препарата синхронизирован с естественными биологическими ритмами организма. По словам одного из авторов работы, студента Тяньюна Яо, новый инструмент позволяет рассчитать момент, когда лекарство будет действовать наиболее эффективно.В исследовании ученые сосредоточились на препаратах, влияющих на дофаминовую систему. В частности, они изучили ингибиторы обратного захвата дофамина — лекарства, применяемые при нарколепсии (непреодолимых приступах дневной сонливости) и депрессии. В качестве базового примера использовались данные о модафиниле, который назначают пациентам с нарколепсией.Расчеты показали, что эффективность препарата зависит от того, в какой момент суток его принять. Если лекарство употреблять за несколько часов до естественного повышения уровня дофамина в организме, терапевтический эффект может сохраняться дольше.При создании модели исследователи учитывали циркадные ритмы — суточные колебания биологических процессов, а также ультрадианные ритмы, более короткие циклы, которые повторяются несколько раз в течение дня. Эти колебания влияют на уровень дофамина и, соответственно, на реакцию организма на лекарства.Разработанная модель является гибкой: в нее можно вводить параметры других препаратов, действующих на дофаминовую систему. В будущем это может помочь оптимизировать лечение болезни Паркинсона, депрессии и зависимостей.Авторы отмечают, что пока модель имеет ограничения. Она основана на данных одного препарата, а индивидуальные особенности биоритмов и образа жизни пациентов в расчетах не учитываются. Поэтому для подтверждения эффективности подхода необходимы дополнительные клинические исследования.

