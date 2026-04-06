Пять жизненно важных витаминов, которые нужно включить в рацион

Человеческое тело нуждается в витаминах и минералах, чтобы функционировать должным образом.Дефицит питательных веществ может провоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Например, дефицит железа, фолиевой кислоты, витаминов B12 и A может привести к развитию анемии. Дефицит витамина D связан с потерей плотности костей и возникновением остеопороза. В то же время врачи отмечают, что желательно получать питательные вещества из пищи, а не из добавок.Какие продукты содержат жизненно важные витамины и должны включаться в рацион? Об этом «МедикФорум» поговорил с врачом-эндокринологом Эльвирой Яушевой.Витамин А. Данный витамин необходим для роста и развития тела: он поддерживает хорошее зрение, иммунную и репродуктивные функции. Более того, употребление в пищу продуктов, богатых витамином А, может помочь сердцу, легким, почкам функционировать должным образом. Источником витамина являются картофель, листовые овощи, а также растительные продукты оранжевого цвета.Витамин В12. Также входит в число жизненно важных витаминов, помогает сохранять здоровье нервной системы, крови. здоровыми. Нужно стараться получать B12 из рыбы, птицы, молока, мяса и субпродуктов. Некоторым людям (например, вегетарианцам) может требоваться прием добавок, чтобы получить достаточное суточное количество витамина.Витамин C. Он играет ключевую роль в борьбе с инфекциями и в заживлении ран. Также это мощный антиоксидант, который помогает нейтрализовать вредные свободные радикалы, вызывающие клеточное повреждение, воспаление и возникновение опухолей. Чтобы получать витамин С, полезно пить апельсиновый сок, есть киви, красный и зеленый перец, брокколи, зеленые листовые овощи, помидоры.Витамин Д. Также называемый солнечным витамином, он помогает регулировать количество кальция и фосфата в организме, необходим для поддержания здоровья костей, зубов и мышц. Солнечный свет, попадающий на кожу, – лучший источник воздействия этого витамина, но также организм снабжают им жирная рыба и рыбий жир, яйца, молочные продукты, грибы.Витамин Е. Необходимо для активной работы мозга и хорошего состояния кожи, качественного зрения. Чтобы получать его, в рацион нужно включить миндаль, авокадо, семена тыквы, абрикосы, малину, брокколи, шпинат.

