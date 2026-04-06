BMC: нерегулярное время отхода ко сну может вдвое повышать риск болезней сердца

Нерегулярное время отхода ко сну может вдвое повышать риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые Университета Оулу.В исследовании принял участие 3231 человек, родившихся в Финляндии в 1966 году. Средний возраст участников составил 46 лет. Испытуемые в течение недели носили акселерометры, которые фиксировали их режим сна и время, проведенное в постели. После этого ученые наблюдали за состоянием их здоровья более десяти лет, используя данные медицинских регистров.Результаты показали: у людей, которые ложатся спать в разное время и при этом спят менее восьми часов в сутки, риск тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний повышается в два раза. В исследовании под такими заболеваниями подразумевались инфаркт миокарда или инсульт.При этом ученые отмечают, что нерегулярное время пробуждения само по себе не было связано с повышением риска. Наиболее значимым фактором оказалась именно нестабильность времени отхода ко сну.«Предыдущие исследования уже связывали нарушения режима сна с риском для сердца, но мы впервые отдельно проанализировали вариативность времени засыпания, пробуждения и середины периода сна», — пояснила научная сотрудница Университета Оулу Лаура Науха.Ученые отмечают, что режим сна отражает ритм повседневной жизни, и его стабильность может играть заметную роль в поддержании здоровья сердца.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки