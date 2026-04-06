AHA: Заменители соли - простой способ снизить давление и оздоровить сердце

Только малая доля людей с повышенным давлением пользуется заменителями соли, хотя это простой и общедоступный метод снизить потребление натрия и поддержать здоровье сердцаГипертония развивается, когда давление крови в сосудах стабильно повышено на протяжении длительного периода. Что повышает риски инфаркта, инсульта и иных патологий. По данным American Heart Association, в Штатах такой диагноз имеет около половины взрослых. Одна из ключевых причин - переизбыток натрия в рационе и нехватка калия. Заменители соли решают хотя бы часть проблемы, поскольку некоторая доля натрия в них заменена калием, а он помогает понижать давление.По статистике меньше 6% взрослых пользуются заменителями соли, хотя это недорогой и эффективный способ контроля давления, особенно в случаях трудно поддающейся лечению гипертонии, отмечают авторы исследования из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета.Ученые провели анализ данных национального опроса здоровья и питания за 2003–2020 годы, что охватил свыше 37 тысяч человек. Оказалось, что максимум по использованию заменителей соли - 5,4% в 2013–2014 годах, а к 2020 году данный показатель уменьшился до 2,5%.Даже среди людей, которым такие продукты подходят по медицинским показаниям, ими пользовались лишь 2–5%. Причем чаще всего это пациенты, уже принимающие лекарства от гипертонии. Эксперты называют ситуацию упущенной возможностью.Основная часть натрия поступает в организм из переработанных продуктов и ресторанной еды. Поэтому American Heart Association выдала рекомендации по ограничению потребления натрия - до 2300 мг в день, а в идеале — до 1500 мг.Важный нюанс: заменители соли подходят не каждому. Калий может быть опасен для людей с заболеваниями почек или тех, кто принимает ряд препаратов, поэтому перед их использованием нужна консультация врача.

