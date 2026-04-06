SCMP: сперма свиньи поможет в борьбе с Альцгеймером

Ученые предложили необычный способ доставки лекарств в организм — с помощью экзосом, выделенных из свиной спермы. Такие наночастицы удалось превратить в глазные капли, которые проникают глубоко в ткани сетчатки и потенциально могут помочь преодолеть гематоэнцефалический барьер — одну из главных защитных систем мозга.Работу возглавил профессор Чжан Юй из Шэньянского фармацевтического университета. Изначально технология разрабатывалась для лечения ретинобластомы — редкой опухоли глаза у детей, которую трудно лечить из-за близости к мозгу и ограничений по доставке препаратов.Экзосомы — это природные наночастицы, которые клетки используют для передачи молекул. В новом исследовании их получили из свиной спермы и использовали как «контейнеры» для лекарств. Такие частицы способны проходить через биологические барьеры, не вызывая выраженного иммунного ответа.Как отмечает исследовательница доставки лекарств Чжао Чунься из Университета Аделаиды, подход может иметь более широкое применение.«Эта технология может помочь доставлять препараты через другие труднопроходимые барьеры, включая гематоэнцефалический, что важно для лечения заболеваний вроде болезни Альцгеймера», — подчеркнула она.Главная проблема в терапии мозга — именно защитный барьер, который не пропускает большинство лекарств из крови в нервную ткань. Если экзосомы смогут эффективно его преодолевать, это откроет путь к новым методам лечения нейродегенеративных заболеваний.Авторы подчеркивают, что пока речь идет о ранней стадии исследований. Однако сама идея использования природных наночастиц как «транспорта» для лекарств считается одним из самых перспективных направлений современной биомедицины.Интересно, что это не первый случай, когда свиньи становятся источником медицинских инноваций. Ранее ученые уже использовали генетически модифицированные органы животных для трансплантации, а также разрабатывали методы «маскировки» опухолей под чужеродную ткань для активации иммунного ответа.Если новая технология пройдет клинические испытания, она может изменить подход к лечению как редких опухолей, так и заболеваний мозга, для которых сегодня эффективной доставки лекарств фактически не существует.

