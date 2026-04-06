Daily Mail: Вакцинация от гриппа способна стать защитой от деменции
Согласно итогам исследования, у тех, ком убыла сделана высокодозированная прививка, риски болезни Альцгеймера оказались на 55% меньше. Тогда как обычная вакцина давала снижение риска примерно на 40%.
Авторы акцентируют: грипп не провоцирует деменцию. Предположительно, защитный эффект основан на влиянии вакцинации на иммунную систему. С возрастом иммунитет слабеет, воспалительных процессов становится больше. А именно хронические воспаления считают одним из ключевых факторов повреждений мозга, вызывающих развитие нейродегенеративных заболеваний.
В высокодозированных препаратах больше антигена и дополнительных компонентов, усиливающих иммунный ответ. Что защищает от гриппа, но, по всей видимости, ещё и снижает общий уровень воспалений в организме. Эффект оказался более сильным у женщин, пока неясно, почему.
Работа имеет наблюдательный характер, она выявила связь, но не доказала причинно-следственную последовательность. Но итоги проекта вписываются в ряд других работ, показывающих явную пользу профилактических мер, в первую очередь, вакцинации.
