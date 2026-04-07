Эксперт Гущин: онковакцина для терапии меланомы вводится 10 раз

Онковакцина для терапии меланомы вводится десятикратно, сначала с интервалом в неделю, затем - в 21 день. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин."Препарат применяется по утвержденной схеме. Десятикратные инъекции сначала с интервалом 7 дней, далее с интервалом 21 день", - сказал Гущин.Он уточнил, что препарат вводится внутримышечно.1 апреля первый пациент в РФ получил персонализированную отечественную онковакцину. Персонализированная мРНК вакцина для терапии меланомы "Неоонковак" произведена НМИЦ радиологии Минздрава России и разработана совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.

