Врач развеял самые распространенные мифы о женском теле

Врач общей практики Амир Хан перечислил самые распространенные мифы о женском теле и предупредил об их вреде для самооценки.По словам специалиста, многие представления о внешности навязаны индустрией красоты и не имеют научного основания. В частности, он отметил, что старение является естественным процессом, а не проблемой, которую нужно исправлять. Тем не менее рынок антивозрастных средств продолжает расти, формируя у женщин страх перед возрастными изменениями.Также Хан развеял мифы о гигиене и несовершенствах тела. Он напомнил, что волосы на теле выполняют защитные функции, а такие особенности, как целлюлит или растяжки, встречаются у большинства женщин и не являются отклонением.Кроме того, врач опроверг распространенное мнение, что существует единственный идеальный тип фигуры или необходимость всегда выглядеть безупречно. Он подчеркнул, что фильтры и обработка изображений искажают реальность и усиливают давление на женщин. «Поры на коже — это нормально, а стремление к идеалу часто навязано и необязательно», — пояснил Амир Хан.

