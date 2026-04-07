Химическое вещество из пластмасс связано с множеством преждевременных родов

Распространенное химическое вещество, придающее пластмассам большую пластичность, может иметь и негативные последствия: согласно новым исследованиям, это приводит к почти 2 миллионам преждевременных родов в год. Результаты исследования были опубликованы в журнале eClinicalMedicine.Ди-2-этилгексилфталат (DEHP) относится к классу химических веществ, называемых фталатами, которые давно связывают с опасностью для здоровья человека.Фталаты повсеместно встречаются в самых разных продуктах, от косметики и моющих средств до средств от насекомых, заявила группа исследователей из медицинского центра NYU Langone Health в Нью-Йорке.Согласно результатам их нового исследования, в 2018 году во всем мире было зарегистрировано 1,97 миллиона преждевременных родов — около 8% от всех родов недоношенных детей за тот год — которые были связаны с воздействием ДЭГФ на мать. Исследователи отметили, что около 74 000 из этих новорожденных умерли.DEHP может распадаться на микроскопические частицы, которые человек может вдохнуть или проглотить с водой или пищей.«Наши результаты, полученные при оценке того, какой вклад воздействие фталатов может вносить в преждевременные роды во всем мире, подчеркивают, что снижение воздействия, особенно в уязвимых регионах, может помочь предотвратить преждевременные роды и связанные с ними проблемы со здоровьем», — отметила ведущий автор исследования Сара Хайман в пресс-релизе NYU Langone. Она является научным сотрудником Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете.Используя данные опросов, проведенных в США, Европе, Канаде и других странах, группа Хаймана смогла рассчитать уровень воздействия ДЭГФ на людей в 200 странах мира.Затем они сравнили эти данные с результатами предыдущих исследований, в которых оценивалось влияние воздействия ДЭГФ на вероятность преждевременных родов.Исследователи заявили, что в некоторых регионах — в частности, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии — особенно развита индустрия пластмасс и высок уровень воздействия вредных веществ, и на них может приходиться более половины всех случаев преждевременных родов, связанных с ДЭГФ.В Африке младенцы подвергались наибольшему риску смерти после преждевременных родов.Группа исследователей из Нью-Йоркского университета отметила, что замена DEHP на другой фталат, называемый диизононилфталатом (DiNP), может не решить проблему.Их анализ показал, что воздействие диНП связано лишь с незначительным снижением числа преждевременных родов — примерно с 1,9 миллионами в год.«Наш анализ ясно показывает, что регулирование фталатов по одному и замена их на малоизученные аналоги вряд ли решит более масштабную проблему», — сказал соавтор исследования профессор Леонардо Трасанде из Нью-Йоркского университета. «Мы играем в опасную игру в "Ударь крота" с опасными химическими веществами, и эти выводы подчеркивают острую необходимость в более строгом, всеобщем контроле за пластиковыми добавками, чтобы избежать повторения тех же ошибок».Как отметила исследовательская группа, это химическое вещество, содержащееся в пластмассах, может влиять на здоровье и другими способами. Хайман сказала, что другие исследования связывают воздействие фталатов с повышенной вероятностью развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и бесплодия.

