Продукты, которые помогают зимой держать под контролем уровень холестерина

Зимой становится актуальной проблема повышенного аппетита и переедания, с которой тесно связано повышение уровня холестерина в крови.Холестерин в определенном количестве необходим клеткам, так как помогает им расти. Однако избыточное количество холестерина в крови оказывает серьезное негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, и контролировать его уровень важно для предотвращения инфарктов и инсультов. Особенно важно не допускать увеличения холестерина зимой, когда усиливается тяга к плотной и калорийной пище. Организм требует такой еды, чтобы согреться и пережить ненастный сезон. Подобное стремление есть больше калорийных продуктов может привести к скачку уровня холестерина в организме.Некоторые продукты могут эффективно помочь организму лучше контролировать уровень холестерина, а также снизить общий риск сердечных заболеваний.Масла, богатые мононасыщенными жирными кислотами. Горчичное, оливковое, кунжутное масло и другие растительные масла богаты МНЖК (мононасыщенными жирными кислотами). Данные кислоты способствуют выработке «хорошего» холестерина, которые действует как чистильщик сосудов, выводя из организма «плохой» холестерин, с которым ассоциируются атеросклероз и сердечные приступы.Овощи и фрукты. Попробуйте увеличить зимой потребление фруктов и овощей. Желательно употреблять не менее 4-5 порций свежих и сезонных фруктов и зеленых овощей в день.Растворимая клетчатка. Овес, цельные бобовые, зеленые листовые овощи богаты растворимой клетчаткой, которая тормозит в кишечнике всасывание холестерина и содействует его естественному выведению.Добавки витамина Е. Их прием помогает предотвратить окисление ЛПНП, так называемого «плохого» холестерина. Но что важно: использование таких добавок должно быть согласовано с врачом, принимать БАДы самостоятельно небезопасно, проинформировал The Health Site.

