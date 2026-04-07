7 простых правил, которые перевернут вашу старость: инструкция от Минздрава

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике ведомства Любовь Дроздова в канун Всемирного дня здоровья раскрыла простую, но действенную формулу долгой жизни. Семь привычек, по её словам, способны не только отсрочить старость, но и защитить сердце, сосуды и мозг от тяжёлых заболеваний.Официальный представитель Минздрава назвала отказ от курения первым и самым важным шагом на пути к активному долголетию. Дроздова пояснила, что табачный дым разрушает сосудистые стенки, создавая идеальную почву для атеросклеротических бляшек, а те, в свою очередь, ведут к инфарктам и инсультам.Хорошая новость: организм запускает процессы восстановления практически сразу после последней выкуренной сигареты, и уже через год риск сердечно-сосудистых катастроф сокращается вдвое. Второй враг — алкоголь: он провоцирует сбои сердечного ритма и убивает нервные клетки, поэтому эксперт советует исключить его полностью, пишет РИА Новости.Третий пункт из списка — борьба с солью. Избыток натрия задерживает жидкость, из-за чего растёт объём циркулирующей крови, подскакивает давление, а сердце и почки работают на износ. Четвёртое правило звучит аппетитно: ежедневно съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов.Это доступный способ снизить риск онкологии и болезней сердца. Пятое — движение. Дроздова приводит научно обоснованную норму: от 150 до 300 минут умеренной физической активности в неделю. Подойдут даже быстрые прогулки или лёгкая зарядка — главное, чтобы регулярно.Замыкают «золотую семёрку» здоровый сон и интеллектуальная нагрузка. Спать нужно 7–8 часов, без этого невозможна полноценная регенерация тканей. А для ясности ума на десятилетия вперёд врач рекомендует не замыкаться в себе: общаться с близкими, читать, осваивать новые хобби и участвовать в жизни общества.Профилактика когнитивного увядания, подчёркивает Дроздова, начинается задолго до появления первых «провалов» в памяти. Всемирный день здоровья 7 апреля — хороший повод взять эти советы на вооружение прямо сейчас.

