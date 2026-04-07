Диетолог Гинзбург: красная икра уменьшает холестерин и предотвращает рак

Натуральная красная икра богата магнием, защищающим от возрастных патологий, – об этом сообщил диетолог Михаил Гинзбург.Диетолог Гинзбург констатировал, что поедание красной икры позитивно сказывается на содержании холестерина в крови. Продукт содержит омега-3 жирные кислоты, холин, благодаря которым может улучшать состояние сосудистой системы.«Икра защищает нас от плохого холестерина и от всех связанных с ним проблем – развития атеросклероза, его осложнений, а именно инфаркта, инсульта», - рассказал медик.Также Гинзбург указал на значительное содержание магния, в красной икре. По слова специалиста, полноценный уровень магния в организме означает его защиту от возрастных болезней, хорошее психологическое состояние.Помимо этого, употребление красной икры связано с профилактикой тромбоза.«Икра как продукт, содержащий очень много витамина D, витаминов группы B, омега-3 жирных кислот, обладает общим противовоспалительным действием и снижает риск образование тромбов», - проинформировал Гинзбург.Он добавил, что продукт обладает противораковыми свойствами, способствует снижению риска развития опухолей кишечника, молочной и предстательной железы. Данный эффект объясняется противовоспалительным действием икры.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки