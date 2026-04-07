Названо разрушающее печень количество алкоголя
По словам Ли, принято считать, что печени вредит регулярное употребление алкоголя. Однако исследование в котором, он принял участие, показало, что и эпизодическое употребление тоже разрушает орган. Врач уточнил, что эпизодическим считается употребление не менее одного раза в месяц четырех или более порций алкоголя для женщин и пяти или более порций для мужчин.
Врач отметил, что такая частота потребления спиртного в три раза повышает риск развития фиброза печени. «Эти результаты в первую очередь касаются людей с метаболической дисфункцией, связанной со стеатозом печени
но их можно применить и для остальных», — считает Ли.
