Низкий вес при рождении может повысить риск раннего инсульта

Согласно новым данным, рождение с особенно низким весом может обусловливать повышение риска инсульта в относительно молодом возрасте в долгосрочной перспективе.Шведское исследование не смогло доказать причинно-следственную связь, но выявленная взаимосвязь предполагает, что врачам, возможно, стоит учитывать вес при рождении при оценке риска инсульта у молодых людей, заявили исследователи.«Низкий вес при рождении связан с повышенным риском инсульта в раннем взрослом возрасте», — написала группа исследователей под руководством Лины Лильи и Марии Бюгделл из Гётеборгского университета. «Повышенный риск наблюдается как у мужчин, так и у женщин, и для обоих основных типов инсульта — ишемического и геморрагического».Результаты исследования планируется представить в следующем месяце на Европейском конгрессе по ожирению в Стамбуле, Турция.В ходе исследования отслеживались показатели веса при рождении и частота инсультов в более позднем возрасте у всех, кто родился в Швеции в период с 1973 по 1982 год — почти 800 000 человек.Исследователи изучили оба типа инсульта: ишемический, вызванный закупоркой сосудов, и менее распространенный геморрагический инсульт, вызванный кровоизлиянием в мозг.Согласно данным, в общей сложности 2252 человека перенесли инсульт в относительно молодом возрасте (средний возраст: 36 лет).Исследователи обнаружили, что у людей с более высоким весом при рождении (ниже медианного значения 3,5 кг) вероятность инсульта в молодом возрасте была на 21% выше, чем у тех, кто весил больше. (Медианное значение означает, что половина детей весила больше, половина — меньше.)Повышенный риск геморрагического инсульта был выше (27%), отметили они.Эффект, по-видимому, был сильнее выражен у мужчин, чем у женщин. Однако продолжительность пребывания в утробе матери, как и масса тела человека на момент инсульта, по всей видимости, не имели значения.В итоге, по мнению исследователей, "эти результаты позволяют предположить, что низкий вес при рождении может быть учтен при оценке риска инсульта у взрослых".

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки