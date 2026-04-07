Низкий вес при рождении может повысить риск раннего инсульта
Шведское исследование не смогло доказать причинно-следственную связь, но выявленная взаимосвязь предполагает, что врачам, возможно, стоит учитывать вес при рождении при оценке риска инсульта у молодых людей, заявили исследователи.
«Низкий вес при рождении связан с повышенным риском инсульта в раннем взрослом возрасте», — написала группа исследователей под руководством Лины Лильи и Марии Бюгделл из Гётеборгского университета. «Повышенный риск наблюдается как у мужчин, так и у женщин, и для обоих основных типов инсульта — ишемического и геморрагического».
Результаты исследования планируется представить в следующем месяце на Европейском конгрессе по ожирению в Стамбуле, Турция.
В ходе исследования отслеживались показатели веса при рождении и частота инсультов в более позднем возрасте у всех, кто родился в Швеции в период с 1973 по 1982 год — почти 800 000 человек.
Исследователи изучили оба типа инсульта: ишемический, вызванный закупоркой сосудов, и менее распространенный геморрагический инсульт, вызванный кровоизлиянием в мозг.
Согласно данным, в общей сложности 2252 человека перенесли инсульт в относительно молодом возрасте (средний возраст: 36 лет).
Исследователи обнаружили, что у людей с более высоким весом при рождении (ниже медианного значения 3,5 кг) вероятность инсульта в молодом возрасте была на 21% выше, чем у тех, кто весил больше. (Медианное значение означает, что половина детей весила больше, половина — меньше.)
Повышенный риск геморрагического инсульта был выше (27%), отметили они.
Эффект, по-видимому, был сильнее выражен у мужчин, чем у женщин. Однако продолжительность пребывания в утробе матери, как и масса тела человека на момент инсульта, по всей видимости, не имели значения.
В итоге, по мнению исследователей, "эти результаты позволяют предположить, что низкий вес при рождении может быть учтен при оценке риска инсульта у взрослых".
Добавил valyuha в категорию Разное
