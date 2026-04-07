Щитовидка под контролем: зачем проверять ее именно сейчас

Гормональные часы в организме работают всегда, но именно в весенний период они часто дают сбой. Почему нужно проверить работу эндокринной системы в это время, можно ли предотвратить нарушения и куда бежать при отклонениях, рассказала врач гинеколог-эндокринолог, главный врач клиники Лилия Афанасьева.«Эндокринная система отвечает за работу всех органов и систем в организме. Щитовидная железа одна из всех желез внутренней секреции, участвующая в регуляции множества процессов — от метаболизма до контроля за работой печени и даже яичников. Это небольшой орган, состоящий из двух долей и перешейка, располагающийся по передней поверхности шеи», — объясняет эксперт.Почему важно проверять работу щитовидной железыГормоны щитовидной железы — Т4 (тетрайодтиронин), Т3 (трийодтиронин) и кальцитонин (в небольшом количестве). При этом Т4 — по сути, неактивный гормон в сравнении с Т3. Он вырабатывается в самой щитовидной железе и активируется до Т3 в печени, почках и периферических тканях.«Калоригенность гормонов Т4 и Т3 — это их участие в энергетическом обмене. Т4 контролирует обмен углеводов, расщепление белков, регулирует температуру тела, активность клеток, а значит и нашу энергию, водный баланс влияет на фертильность и участвует в регуляции менструального цикла. Т3 влияет на синтез белков, жиров (холестерина), обеспечивает рост и плотность костей», — поясняет врач.От нормальной работы щитовидной железы зависит наш вес, отечность, состояние и качество кожи и волос, и даже настроение и способность усваивать новый материал.Зимой уровень ТТГ (тиреотропный гормон) высокий — это связано с потребностью организма в сохранении тепла — терморегуляции. Поэтому щитовидная железа работает активно. Весной нет такой необходимости поддержания высокой температуры тела, и ТТГ снижается, а вместе с ним и уровень Т4.«"Весенняя хандра" часто является следствием временного снижения уровня гормонов щитовидной железы — весенний гипотиреоз. Он проявляется замедлением обмена веществ, снижением активности, усталостью и утомляемостью, отечностью», — рассказывает Лилия.Зимой организм активно использует витамин D и йод, поэтому к весне мы сталкиваемся с их значительным дефицитом. Это ведет к уменьшению количества вырабатываемого Т4. А нет Т4 — нет и Т3 — отсюда и подавленная работа всего организма.«К весне селен и железо уже в небольшом количестве присутствуют в составе продуктов. Дефицит этих микроэлементов ведет к снижению процессов клеточного дыхания и метаболизма. Также перенесенные вирусные инфекции накладывают отпечаток на работу щитовидной железы», — объясняет врач.Как предотвратить «весенний гипотиреоз»Для нормального функционирования щитовидной железы необходимо регулярное потребление продуктов, содержащих йод. Подойдут йодированная соль, морская капуста, рыба тресковых пород (треска, минтай, камбала), хурма, грецкие орехи. При употреблении даже раз в неделю они обеспечивают достаточное поступление йода в организм.«Женщинам в период менструаций рекомендован профилактический прием препаратов железа. Это поможет сохранить достаточный уровень железа в организме», — советует специалист.Оценка гормонального статуса щитовидной железы с определением ТТГ, Т4 свободного и Т3 свободного в конце зимы помогут своевременно выявить ее недостаточную работу. Также врач советует делать УЗИ щитовидной железы 1 раз в год.

