Frontiers: Названы две растительные добавки для поддержки работы сердца

Добавки на базе куркумина в тандеме с пиперином способны снижать воспалительные процессы, оптимизировать обмен веществ и помогать здоровью сердца. К этому выводу пришли сотрудники Гуйчжоуского медицинского университета, результаты работы которых опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.Группой учёных проведён анализ 20 исследований, в которых приняли участие пациенты с разными болезнями — от метаболического синдрома (сочетание элементов гипертонии, излишнего веса и малой чувствительности к инсулину) до сердечно-сосудистых проблем. В большинстве работ по этой теме при приеме одновременно двух добавок отмечали понижение маркеров воспаления, в частности, С-реактивного белка и интерлейкина-6, также фиксировалось улучшение параметров окислительного стресса.Участники с нарушением обмена веществ также демонстрировали уменьшение концентрации глюкозы в крови и улучшение липидного профиля, проявившееся в сокращении триглицеридов и «плохого» холестерина (ЛПНП). В некоторых исследованиях у пациентов после инфаркта или операционного вмешательства на сердце становились ниже параметры повреждения сердечной ткани.Куркумин является основным куркуминоидом, входящим в состав корня куркумы. Это травянистое многолетнее растение семейства имбирных. Пиперин содержат растения семейства перечных, прежде всего черный перец. Предыдущие исследования доказали, что эти соединения способны нейтрализовать свободные радикалы, тем самым замедлив окислительный стресс и процессы старения.Добавки продемонстрировали хорошую переносимость без серьезных побочных эффектов. Но эксперты подчеркивают, что для окончательного резюме нужны более солидные и долгосрочные клинические исследования.

