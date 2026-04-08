Какие болезни лечит проктолог и как подготовиться к приему: объясняет врач

Перед посещением проктолога важно знать, как подготовиться, чтобы избежать ошибок и неприятных ощущений во время процедуры. Как подготовиться к приему проктолога и какие болезни он лечит, рассказал врач-колопроктолог и хирург высшей категории Владимир Толстых.Как подготовиться к приему проктологаЕсли вы чувствуете в аноректальной области сильные болезненные ощущения, то подготовку можно не проводить, отметил доктор. Если вы понимаете, что недомогания носят периодический характер, то врач порекомендовал готовиться следующим образом.ГигиенаУтром перед приемом необходимо принять душ, уделяя особое внимание области ануса.Если нарушен режим дефекации и присутствуют, например, запоры или несколько дней не было акта дефекации, то накануне либо в день визита можно сделать аптечную быстродействующую микроклизму, которая действует как слабительное средство.Но если возможности поставить клизму нет, то можно прийти на прием и в случае необходимости поставить клизму в клинике.Не наносите на кожу анальной области кремы или мази без рекомендации врача, чтобы не повлиять на диагностические процедуры.ДиетаЗа 1–2 дня до визита желательно исключить из рациона продукты, вызывающие газообразование и запоры, например, бобовые, капусту, газированные напитки.Лучше всего употреблять нежирную пищу, богатую клетчаткой. Но если прием экстренный, не важно, какую пищу вы ели.В день приема есть можно.Подготовьте историю симптомовЕсли есть возможность, запишите для себя в заметках телефона все симптомы, включая время их появления, характер боли, наличие кровотечений, изменения стула, ощущение тяжести или зуд. Это поможет врачу быстрее понять клиническую картину и выбрать нужные исследования.Сообщите врачу о приеме медикаментовЕсли вы принимаете какие-то постоянные медикаменты, обязательно сообщите об этом своему врачу. Не отменяйте лекарства без консультации специалиста.Какие заболевания лечит проктологКак рассказал специалист, проктолог занимается диагностикой и лечением широкого спектра заболеваний в области ануса и прямой кишки. Вот основные из них.Геморрой, или геморроидальная болезньЭто одна из самых распространенных болезней. Она характеризуется воспалением и расширением геморроидальных вен, вызывающих зуд, боль и кровотечение. Бывает нескольких стадий. Раньше лечили медикаментозно либо хирургическим методом: операция геморроя методом Лонго, лигирование латексными кольцами, геморроидэктомия, удаление геморроидального узла Сургитроном и другие методы. Сейчас появились малоинвазивные методы лечения, после которых пациент через несколько часов оказывается дома. Например, лазерная вапоризация/деструкция геморроидальных узлов (LHP). Или дезартеризация внутренних геморроидальных узлов под допплер-контролем (HAL). Также очень хорошо зарекомендовал себя лазер СО2.Проктит или парапроктитВоспаление слизистой прямой кишки, сопровождающееся болью, выделениями и нарушением стула. Методы лечения зависят от степени остроты заболевания: бывает острый гнойный парапроктит, ишиоректальный или острый подкожно-слизистый. В любом случае данное заболевание почти всегда необходимо вскрыть и дренировать. Пациенту после этого важно соблюдать рекомендации и назначения врача. Иначе заболевание может видоизмениться.Анальные свищиЭто патологические каналы, которые соединяют просвет прямой кишки с кожей. Внутреннее отверстие свища можно обнаружить на слизистой оболочке прямой кишки, а наружное — на коже промежности, рядом с анусом, на ягодицах. К сожалению, данный вид проктологических заболеваний можно вылечить только оперативным путем, таким как зондирование лигатурного свища, иссечение свища лазером, в том числе аргоновым лазером.Анальные трещиныПростыми словами, это маленькие разрывы слизистой в области анального канала, вызывающие сильную боль и кровотечение, чаще всего при дефекации. Метод лечения зависит от степени заболевания. Кому-то достаточно медикаментозной терапии в сочетании с PRP-терапией (терапия плазмой непосредственно взятой у пациента, богатой тромбоцитами) — она стимулирует регенерацию тканей, или введение ботулотоксина. А для кого-то необходимо провести малоинвазивную операцию. Кстати, также эффективно показал себя в лечении анальных трещин лазер СО2.Эпителиальный копчиковый ходЭто образования, создающие препятствия для нормальной функции. Здесь наиболее часто используемым методом является лазерная вапоризация эпителиального копчикового хода/кисты (SILaC).«В случае появления проблем с областью ануса и прямой кишки — не стесняйтесь обращаться к специалисту. Современная медицина готова помочь вам быстро и безболезненно вернуться к активной жизни. Не откладывайте визит к проктологу. Если у вас появились кровотечения, боли или изменения стула — не игнорируйте признаки заболевания. Обратитесь за помощью при первых симптомах. Чем раньше диагностировано заболевание — тем проще его лечить», — заключил доктор.

