Клад витаминов и минералов: диетолог Соломатина рассказала о пользе оливок

Оливки — не только вкусная закуска, но и источник полезных жиров и витаминов. Если добавлять их в рацион в правильном количестве, они помогают справиться с воспалительными и окислительными процессами в организме. Все о пользе и вреде оливок узнали у диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной.В чем польза оливокПо ее словам, оливки — полезный плод, который содержит большое количество мононенасыщенных кислот (омега-9) и клетчатки. Они благоприятно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы и работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).«Омега-9 снижает воспалительные и окислительные процессы в организме, тем самым защищая сосуды сердца от плохого холестерина и делая их более эластичными. А благодаря клетчатке оливки способствуют росту числа полезных бактерий в кишечнике и ускоряют метаболизм», — пояснила Соломатина.Также оливки содержат большое количество витаминов и микроэлементов, среди которых:витамин A;витамин C;витамины группы E;цинк;медь;селен;фосфор;калий;железо;магний.«Благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов оливки помогают поддерживать в норме уровень сахара или липидов в крови, а также улучшают состояние нервной и иммунной системы», — сообщила Соломатина.Кому стоит есть оливки с осторожностьюОднако наравне с полезными свойствами у оливок есть и ряд недостатков, предупредила врач. Чаще всего их продают в соленом растворе, что негативно сказывается на работе сердца и почек, поэтому их стоит есть с осторожностью при:гипертонической болезни;отеках;болезнях почек.«Если есть их каждый день в большом количестве, можно столкнуться с задержкой жидкости в организме и повышением артериального давления», — предостерегла диетолог.Также стоит помнить, что оливки — сильный аллерген, поэтому их рекомендуется с осторожностью есть маленьким детям и женщинам в период беременности, добавила Соломатина.Как выбрать хорошие оливкиПри выборе оливок Соломатина порекомендовала обращать внимание на внешний вид, срок годности и стоимость:в стеклянной банке легко оценить качество плода: оливки должны быть ровной формы, без вмятин и затемнений, а рассол — прозрачным с легким зеленоватым оттенком;в жестяной банке сделать это невозможно, поэтому необходимо проверить состав: в них не должно быть ничего, кроме самих оливок, соли и воды;также важно обратить внимание на срок годности, потому что жиры в оливках со временем начинают окисляться и превращаются в опасные трансжиры.После вскрытия оценить качество оливок можно по вкусу и запаху. Они должны быть:упругие и хрустящие;с терпким вкусом;без резкого запаха;без липкости.Среди самых вкусных сортов оливок Соломатина назвала:мансанилья — плоды небольшого размера, зеленоватого или желтоватого цвета, при этом мягкие и сладковатые;чериньола — более хрустящие оливки зеленого цвета и с насыщенным вкусом.Как правильно есть оливкиПо мнению специалиста, есть оливки можно каждый день, но в небольшом количестве.«Достаточно всего 5–6 штук в день среднего размера. При этом есть можно как в сочетании с салатом или овощами, так и в качестве самостоятельного продукта. Но если рассол слишком соленый, лучше промыть плоды проточной водой», — посоветовала диетолог.Также оливки можно использовать в качестве тонизирующего перекуса, предложила эксперт.«Если человек чувствует слабость в теле на фоне пониженного давления, вместо кофе лучше съесть несколько штук оливок и запить водой. Состояние улучшится в считаные минуты», — заверила Соломатина.Еще один полезный для здоровья продукт — рыба пикша. Она богата легкоусвояемым белком, полезными жирами, аминокислотами и микроэлементами, которые необходимы для здоровья человека. Подробнее о том, чем еще полезна пикша, — в материале «Вечерней Москвы».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки