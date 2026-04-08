«Эффект дверного проёма» - почему мы часто забываем, зачем идём в другую комнату

Многие люди замечают за собой такую странность: пошли в другую комнату, но тут же забыли, зачем. Оказывается, это не столько проблема памяти, сколько особенностей личностного восприятия окружающего мира. О подробностях феномена рассказала американский психолог Санам ХафизПсихологи называют это явление «эффектом дверного проема». Суть его в том, что мозг использует контекст, в том числе, особенности помещения или иной обстановки, в качестве своего рода якоря для памяти. Когда люди проходят через дверь, оказываясь в другом месте, то этот контекст меняется, и мысль, что связана с предыдущей комнатой, нередко ускользает.Хафиз отмечает, что подобный эффект чаще всего присущ людям, склонным к многозадачности, испытывающим высокий уровень стресса или перегруженным работой. Также подобная забывчивость нередко характерна для творческих личностей и людей, рассеянных от природы.Феномен далеко не всегда связан с проблемами памяти. Психолог поясняет, что у людей с активным мышлением мозг постоянно занят планированием следующих шагов, поэтому текущая задача нередко «теряется», когда внимание автоматически переключается на новую ситуацию.Что делать для снижения вероятности таких сбоев памяти? Специалист рекомендует проговаривать свои планы вслух, пока мы идём в другую комнату. А потом на несколько секунд задержаться в дверном проеме. Казалось бы, очень простые приёмы, но подобная короткая пауза как раз и поможет удержать мысль в буквальном смысле, на пороге, пока мозг переключается на новый контекст.

