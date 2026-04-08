Названы привычки для профилактики рака и диабета

Если придерживаться нескольких простых правил, можно снизить риск серьезных заболеваний, в том числе рака и диабета, считает доктор медицинских наук Оксана Пасечник.Специалистка посоветовала начинать заботу о здоровье с простых изменений в питании и образе жизни. Например, половину тарелки на обед и ужин должны составлять овощи, а сладости лучше постепенно заменять более полезными альтернативами. Также для профилактики опасных заболеваний важно ограничивать количество переработанного мяса в рационе и защищать кожу от солнца.Кроме того, врач отметила, что для здоровья важны физическая активность и режим сна. Она рекомендовала ежедневно уделять не менее 30 минут движению и стараться подниматься по лестнице, а не пользоваться лифтом.«Большинство хронических заболеваний на ранней стадии протекают бессимптомно», — предупредила Пасечник.Поэтому она призвала следить за базовыми показателями здоровья и заниматься их профилактикой.

