Названы привычки для профилактики рака и диабета
Специалистка посоветовала начинать заботу о здоровье с простых изменений в питании и образе жизни. Например, половину тарелки на обед и ужин должны составлять овощи, а сладости лучше постепенно заменять более полезными альтернативами. Также для профилактики опасных заболеваний важно ограничивать количество переработанного мяса в рационе и защищать кожу от солнца.
Кроме того, врач отметила, что для здоровья важны физическая активность и режим сна. Она рекомендовала ежедневно уделять не менее 30 минут движению и стараться подниматься по лестнице, а не пользоваться лифтом.
«Большинство хронических заболеваний на ранней стадии протекают бессимптомно», — предупредила Пасечник.
Поэтому она призвала следить за базовыми показателями здоровья и заниматься их профилактикой.
