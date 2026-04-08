Прерывистое голодание включает «ген долголетия»

Люди с определенным вариантом гена FOXO3 имеют более высокую продолжительность жизни, чем люди без него.Продолжительность жизни тесно связана с факторами окружающей среды, но роль генов не менее важна. Определенные гены играют уникальную роль в процессе старения, защищая от возрастных заболеваний. Идентификация этих генов позволила по-новому взглянуть на различные механизмы старения. Некоторые исследования показывают, что диетические модели голодания и ограничения калорий могут играть важную роль в активации этих белков."Известно, что конкретная вариация гена FOXO, известная как FOXO3, оказывает сильное влияние на старение и возрастные фенотипы. Исследования показали, что он может регулировать реакцию на стресс и, следовательно, влиять на продолжительность жизни. Ассоциация гена FOXO3 была значительно сильнее у долгожителей. Такие исследования, в основном проводившиеся на столетних популяциях, помогли определить способы, которыми ген может активироваться в зависимости от образа жизни", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедиеФорум.Вообще говоря, было понятно, что процесс активации гена долголетия требует сочетания изменений образа жизни. К ним относятся здоровое питание, регулярные физические упражнения и достаточный сон, но некоторые меры могут быть даже более эффективными.Прерывистое голодание может быть полезным, например, для людей, стремящихся продлить свою жизнь. Схема питания включает чередование периодов приема пищи и голодания в разное время приема пищи.«Например, в печени низкий уровень питательных веществ и, следовательно, низкий уровень передачи сигналов инсулина активируют FOXO для восстановления уровня глюкозы посредством гликогенолиза и глюконеогенеза».Такая диета может помочь увеличить продолжительность жизни, потенциально активируя определенные клеточные процессы, которые защищают от старения.

