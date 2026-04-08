Диетолог разоблачила модные добавки для похудения

Схемы похудения, набирающие популярность в социальных сетях, обещают быстрый результат с помощью хлорофилла, цитрата магния и инозитола. Однако, как рассказала врач-диетолог Ольга Чунтонова, такие протоколы создают лишь иллюзию простого решения и не имеют отношения к реальному снижению веса.По словам эксперта, ни один из этих компонентов не обладает жиросжигающим действием. Магний участвует в регуляции нервной системы и может снижать уровень стресса, инозитол влияет на чувствительность к инсулину, а хлорофилл и вовсе остаётся маркетинговым продуктом без доказанной эффективности в борьбе с лишним весом.«Ни один из них не создаёт дефицит энергии — ключевое условие для похудения», — подчеркнула диетолог.Чунтонова предупреждает, что быстрая потеря веса, о которой любят писать блогеры, не имеет отношения к жировой массе. За эффектными цифрами скрывается потеря жидкости, гликогена и опорожнение кишечника. Результат носит временный характер и быстро компенсируется организмом.Популярные протоколы игнорируют ключевые факторы обмена веществ: гормональный фон, пищевое поведение, качество сна, уровень стресса и реальные дефициты питательных веществ. Без коррекции этих параметров любые добавки бессильны.Идея «быстрого результата без усилий», по словам диетолога, формирует нереалистичные ожидания. Человек попадает в замкнутый круг — срыв, возврат веса, новая попытка ускорить процесс. Со временем организм адаптируется, начинает экономить энергию, худеть становится всё сложнее.

