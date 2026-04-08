Последствием перенесенного гриппа может стать воспаление сердца

Терапевт Марина Константинова рассказала о воспалении сердца, которое может начаться из-за перенесенного человеком гриппа.Перенесенный свиной грипп может привести к воспалению в сердечной мышце, а также в оболочке сердца, заявила в интервью врач Константинова.«Среди осложнений свиного гриппа встречаются воспаления сердечной мышцы и оболочки сердца, например, перекардит и миокардит», - рассказала медик о возможных последствиях гриппа.Также Константинова сообщила о другом осложнении, возможном после гриппа, беседуя с URA.RU. Под влиянием вируса H1N1 поражаются, становясь более ломкими, кровеносные сосуды. В результате повышается риск сосудистых повреждений и возникновения кровотечений.Одним из самых опасных последствий гриппа терапевт назвала вирусную пневмонию, к которой присоединяются повышенная температура тела, синеватый оттенок кожи. При этом ухудшается дыхание, возникают отдышка, снижается содержание кислорода в организме, появляется содержащий мокроту кашель с мокротой.«Если быстро не начать лечение пневмонии, то это может привести к образованию респираторного дистресс-синдрома (развитие отека легкого) с возможным летальным исходом», - предупредила специалист.

