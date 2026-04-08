Россиянам назвали допустимое количество яиц на Пасху

Врач-эндокринолог Анна Одерий рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья.По словам врача, раньше считалось, что яйца повышают уровень холестерина, поэтому съедать больше двух не советовали. Теперь рекомендации изменились и жесткие ограничения суточной нормы отменили. Тем не менее, по словам Одерий, это не значит, что можно есть яйца в любом количестве без ограничений.«Яйца — это белок и жир. В большом количестве, особенно за один прием пищи, они могут вызывать тяжесть, вздутие и дискомфорт», — сообщила специалистка. Она уточнила, что за один раз допустимо съесть одно-три яйца с учетом другой пищи. Если съесть больше — пять-семь — могут возникнуть неприятные ощущения со стороны желудочно-кишечного тракта.Врач добавила, что большое количество яиц может быть опасно для людей с заболеваниями почек, печени и нарушением липидного обмена. При этом она подчеркнула, что для хорошего самочувствия важно не точное количество яиц, а общий объем еды за день, сочетание продуктов, режим питания и скорость приема пищи.

