Названы главные признаки послеродовой депрессии

Семейный психолог Карина Рихтере назвала главные признаки послеродовой депрессии, которые часто игнорируют.По словам Рихтере, послеродовая депрессия не возникает внезапно в виде острого состояния. «Сначала она похожа накопленную усталость, но со временем начинает больше напоминать внутреннее истощение. Даже после отдыха женщина не чувствует себя восстановившейся. После полноценного сна или прогулки она возвращается к тому же состоянию», — предупредила психолог.Также при послеродовой депрессии женщинам нужно прикладывать значительные усилия даже для того, чтобы выполнить простые действия. Например, чтобы принять душ, приготовить чай или просто встать с дивана, необходимо собраться с силами и мотивировать себя.Еще один тревожный признак — утрата способности радоваться, добавила Рихтере. Если на протяжении нескольких недель женщина не испытывает радости от общения с ребенком, не находит моментов, чтобы любоваться им, не ощущает приливов любви, это может свидетельствовать о развитии послеродовой депрессии.Другими симптомам послеродовой депрессии могут быть утрата интереса к прежним увлечениям, ощущение внутренней пустоты, чувство вины, постоянное фоновое ощущение собственной несостоятельности в новой роли, нарушения сна и аппетита, причем не только обусловленные режимом ребенка, снижение когнитивных способностей и мысли об исчезновении.

