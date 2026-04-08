Conversation: У 40% пациентов развивается деменция более редких вариантов

Деменция не ограничивается проблемами с памятью. Этот термин объединяет свыше 100 разных заболеваний, у многих из которых отмечаются нестандартные проявления: в форме нарушений зрения, речи, поведения и движения.Самая распространенная форма – по-прежнему болезнь Альцгеймера, на нее приходится порядка 60% патологии. Но у около 40% пациентов диагностируют более редкие варианты деменции, а их намного труднее распознать и лечить.Одна из них — задняя кортикальная атрофия, затрагивающая в первую очередь зрительное восприятие и ориентацию в пространстве. Проявляется в трудностях при чтении, оценке расстояния или преодолении лестницы. Но память на ранних этапах чаще всего остаётся относительно крепкой.Вторая редкая форма — болезнь Крейтцфельдта — Якоба. Встречается крайне редко, примерно один случай на миллион. Связана с патологиями прионных белков. Развивается намного быстрее, чем болезнь Альцгеймера, в симптоматике – и потеря памяти, и двигательные нарушения, такие как непроизвольные подергивания.Ещё один особый вариант — сочетание лобно-височной деменции с болезнью двигательных нейронов (FTD-MND). В этом случае у пациентов есть и традиционные симптомы, и мышечная слабость, затруднённое глотание и атрофия мышц.Наконец, деменция может проявляться в формате прогрессирующего надъядерного паралича. Поражает структуры мозга, что отвечают за движение и контроль взгляда. Возникают сложности с движением глаз, часто случаются падения, а также беспокоят проблемы с концентрацией и мышлением.Большинство редких форм деменции не имеет эффективных методов лечения. Известно, что даже существующие препараты помогают лишь при болезни Альцгеймера, и то не кардинально. Потому так важна роль ранней диагностики.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки