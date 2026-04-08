Страхи перед операцией усиливают боль и затрудняют восстановление

Тревожность перед операцией или анестезией обычно недооценивают. Врачи сосредотачивают внимание собственно на операции, на хирургической технике, но часто игнорируют эмоциональную составляющую. Но научные данные говорят о том, что тревога оказывает влияние на восстановление.

Даже при малых вмешательствах, таких как удаление «косточки» на стопе, тревожность мешает пациентам легче переносить боль, они же обычно хуже следуют рекомендациям. Возникает порочный круг: беспокойство усиливает физическое напряжение. Если его своевременно выявлять, медики смогут вовремя оказывать информационную, психологическую или медикаментозную помощь.

Ученые испанского Папского университета Саламанки провели исследование с участием 80 пациентов накануне минимально инвазивной операцией на стопе. В первую очередь, оценивалась предоперационная консультация. У 36% участников зафиксировали выраженную тревогу.

Интересно, что пациенты, которые ранее перенесли минимально инвазивные вмешательства, имели на 81% больше запросов информации о процедуре. А риски повторной тревоги у них оказались в пять раз выше. Тогда как предварительное знание о своем здоровье либо позитивный опыт предыдущей операции работали в качестве защитного фактора.

Парадоксально, но чем больше информации пациент получил из неконтролируемых источников (соцсети, форумы и др.), и она не сопровождается поддержкой, тем более выражена тревога. Важен не объем сведений, а их точность, достоверность и персонализация.

Статистика свидетельствует, что у 85-93% пациентов возникает та или иная степень тревоги перед операцией. Если вовремя давать оценку эмоциональному состоянию пациентов и купировать тревогу через беседы, дыхательные техники, когнитивные стратегии, можно реально улучшить результаты лечения.

