Страхи перед операцией усиливают боль и затрудняют восстановление

Тревожность перед операцией или анестезией обычно недооценивают. Врачи сосредотачивают внимание собственно на операции, на хирургической технике, но часто игнорируют эмоциональную составляющую. Но научные данные говорят о том, что тревога оказывает влияние на восстановление.Даже при малых вмешательствах, таких как удаление «косточки» на стопе, тревожность мешает пациентам легче переносить боль, они же обычно хуже следуют рекомендациям. Возникает порочный круг: беспокойство усиливает физическое напряжение. Если его своевременно выявлять, медики смогут вовремя оказывать информационную, психологическую или медикаментозную помощь.Ученые испанского Папского университета Саламанки провели исследование с участием 80 пациентов накануне минимально инвазивной операцией на стопе. В первую очередь, оценивалась предоперационная консультация. У 36% участников зафиксировали выраженную тревогу.Интересно, что пациенты, которые ранее перенесли минимально инвазивные вмешательства, имели на 81% больше запросов информации о процедуре. А риски повторной тревоги у них оказались в пять раз выше. Тогда как предварительное знание о своем здоровье либо позитивный опыт предыдущей операции работали в качестве защитного фактора.Парадоксально, но чем больше информации пациент получил из неконтролируемых источников (соцсети, форумы и др.), и она не сопровождается поддержкой, тем более выражена тревога. Важен не объем сведений, а их точность, достоверность и персонализация.Статистика свидетельствует, что у 85-93% пациентов возникает та или иная степень тревоги перед операцией. Если вовремя давать оценку эмоциональному состоянию пациентов и купировать тревогу через беседы, дыхательные техники, когнитивные стратегии, можно реально улучшить результаты лечения.

