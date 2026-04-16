Раскрыта распространенная ошибка при хранении помидоров

Шеф-повар Фернандо Каналес Эчанобе раскрыл распространенную ошибку при хранении помидоров, из-за которой портится их вкусПо словам Эчанобе, многие люди считают, что у помидоров отсутствует вкус из-за их низкого качества или недостаточной зрелости, но в действительности проблема кроется в неправильном хранении после покупки.Повар заявил, что помидоры не нужно класть в холодильник, так как из-за низкой температуры портится и вкус продукта, и его текстура. Эчанобе посоветовал хранить овощ вне холодильника, например, в фруктовой вазе. В качестве альтернативы он предложил покупать столько помидоров, сколько можно съесть за один раз сразу после возвращения домой.

