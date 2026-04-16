Продукты глубокой переработки могут нанести вред не только талии, но и мышцам

Современные рационы питания изменились настолько, что сегодня это кажется нормальным, но еще несколько десятилетий назад выглядело бы необычно. Упакованные закуски, замороженные блюда и сладкие напитки теперь легко заполняют продуктовые тележки.Эти продукты экономят время и обладают насыщенным вкусом, однако исследователи продолжают задаваться вопросом, что происходит внутри организма, когда такой выбор становится привычным.Недавнее исследование более подробно рассматривает вопрос, выходя за рамки простого изучения веса и исследуя, как диета может влиять на здоровье мышц. Результаты исследования опубликованы в журнале Radiology.В настоящее время ультрапереработанные продукты составляют значительную часть повседневного рациона питания. В состав этих продуктов добавляют сахар, соль и жиры для улучшения вкуса и увеличения срока хранения, часто заменяя свежие ингредиенты, обладающие реальной питательной ценностью.«В последние десятилетия, параллельно с ростом распространенности ожирения и остеоартроза коленного сустава, использование натуральных ингредиентов в нашем рационе неуклонно сокращалось и было заменено продуктами и напитками промышленной обработки, с искусственными ароматизаторами, красителями и химическими добавками, которые классифицируются как ультрапереработанные продукты», — говорит Зехра Аккая из Анкарского университета.Эти изменения произошли на фоне роста уровня ожирения, но одной лишь массы тела недостаточно для объяснения всего. Теперь исследователи хотят понять, как качество пищи влияет на организм на более глубоком уровне, особенно на такие ткани, как мышцы, которые обеспечивают движение и равновесие.Мышцы часто выглядят упругими и сильными снаружи, но их внутренняя структура может меняться невидимым образом. Жир может постепенно накапливаться внутри мышечной ткани, и это со временем влияет на эффективность работы мышц.«Остеоартроз — это все более распространенная и дорогостоящая глобальная проблема здравоохранения», — объясняет Аккая. «Это одна из крупнейших статей расходов на здравоохранение, не связанных с раком, в Соединенных Штатах и во всем мире. Она тесно связана с ожирением и нездоровым образом жизни».В исследовании основное внимание было уделено мышцам бедра, поскольку они играют ключевую роль в поддержке колена.Когда качество этих мышц ухудшается, повседневные движения, такие как ходьба или стояние, могут стать более затруднительными, а нагрузка на суставы может возрасти.Исследователи проанализировали данные 615 взрослых, у которых еще не проявились явные признаки остеоартроза коленного сустава. Они сравнили пищевые привычки с подробными снимками мышц бедра. В среднем около 41 процента рациона участников составляли ультрапереработанные продукты.Результаты показали четкую закономерность. Более высокое потребление этих продуктов было связано с большим количеством жира в мышцах бедра, даже с учетом потребления калорий, физической активности и других факторов образа жизни.«Помимо исследования качества современного рациона питания в связи с составом мышц бедра, в этом исследовании мы использовали широко доступную МРТ без контрастного усиления, что делает наш подход доступным и практичным для рутинного клинического применения и будущих исследований», — говорит Аккая. «Для проведения этих МРТ-исследований не требуется сложного или дорогостоящего оборудования, а это значит, что их можно легко интегрировать в стандартную диагностическую практику».У людей схожего возраста и массы тела качество мышечной ткани может сильно различаться в зависимости от их регулярного рациона питания.Один важный вывод очевиден. Качество питания имеет такое же значение, как и количество калорий. Человек может поддерживать примерно одинаковый вес, при этом испытывая изменения в организме из-за выбора продуктов питания.«Это исследование подчеркивает жизненно важную роль питания в качестве мышечной ткани в контексте остеоартроза коленного сустава», — отмечает Аккая. «Борьба с ожирением является первостепенной задачей и основным методом лечения остеоартроза коленного сустава, однако результаты данного исследования подчеркивают, что качеству питания следует уделять больше внимания, и программы по снижению веса должны учитывать качество питания не только в плане ограничения калорий и физических упражнений».В продуктах ультрапереработанного производства часто отсутствуют питательные вещества, необходимые для поддержания здоровья мышечной ткани. Со временем этот дисбаланс может затруднить восстановление и поддержание мышечной ткани в организме, что приведет к накоплению жира там, где ему не место.Эти выводы имеют реальное значение для людей, подверженных риску проблем с коленями. Низкое качество мышц может влиять на подвижность, усиливать дискомфорт и создавать дополнительную нагрузку на суставы.«В последние годы ряд исследователей показали пагубное воздействие ультрапереработанных продуктов на различные показатели здоровья, однако данные о взаимосвязи ультрапереработанных продуктов и состава тела в контексте остеоартроза коленного сустава ограничены», — подчеркивает Аккая. «Это первое исследование, оценивающее влияние ультрапереработанных продуктов на состав мышц бедра с помощью МРТ. Изучая, как потребление ультрапереработанных продуктов влияет на состав мышц, это исследование предоставляет ценную информацию о влиянии диеты на здоровье мышц».Данное исследование не доказывает причинно-следственную связь, но оно указывает на тесную взаимосвязь, заслуживающую внимания. Исследование также показывает, что изменения качества мышц могут начаться еще до появления каких-либо видимых признаков заболевания.Поскольку ультрапереработанные продукты продолжают формировать современные пищевые привычки, их влияние может оказаться более значительным, чем ожидалось. Ежедневный выбор продуктов питания влияет не только на вес – он незаметно формирует силу и структуру мышц с течением времени.

