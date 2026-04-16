Врачи напомнили о смертельной опасности полиомиелита для детей

Полиомиелит – острое вирусное заболевание, которое способно привести к серьезным осложнениям. По словам врачей, в наибольшей степени риску заражения подвержены дети. А потому важно не игнорировать вакцинацию от полиомиелита.Как сообщает "МК в Волгограде", чаще всего заражение происходит фекально-оральным и воздушно-капельным путем. При этом инкубационный период может длиться до 30 дней, из-за чего источник заражения определить практически невозможно.Болезнь страшна своими осложнениями. В тяжелых своих проявлениях полиомиелит поражает двигательные нейроны спинного мозга, что ведет к развитию паралича. Иногда итогом может стать паралич дыхательной мускулатуры, после чего спасти ребенка становится очень сложно.Единственным же действенным методом борьбы с полиомиелитом является вакцинация, которая проводится в соответствии с графиком иммунизации. Врачи призывают ответственно относиться к графику иммунизации и делать все необходимые прививки, дабы полностью обезопасить ребенка от возможных осложнений.

