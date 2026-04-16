Продукты с добавленным сахаром способны вызывать депрессию

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала о влиянии добавленного сахара на депрессию.При постоянном употреблении продуктов и напитков с добавленным сахаром может развиваться дефицит витаминов В, что негативно сказывается на функциях нервной системы, способствует перепадам настроения и депрессии.«Когда мы употребляем продукты, где добавлен рафинированный сахар, то у нас очень быстро повышается уровень глюкозы в крови и потом так же быстро падает. Именно такие сахара способствуют перепаду настроения», – отметила специалист.Анжелика Дюваль подчеркнула, что при чрезмерном поедании сахара формируется дефицит витаминов B, необходимых для хорошей работы ЦНС. В случае такого дефицита возникает угнетенное состояние.«Сахар провоцирует системное воспаление в организме, он ухудшает те воспалительные процессы, которые есть, и даже способен приводить к новым воспалениям в мозге», - заявила медик.Дюваль уточнила, что депрессия, возникающая на фоне постоянного употребления продуктов с добавленным сахаром, является следствием воспалительного процесса, затронувшего мозг. Также при воспалении в ЦНС нарушается аппетит, появляются бессонница и хроническая усталость.Дополнительно врач-диетолог сообщила, что перепады настроения вкупе с депрессией чаще преследуют людей, которые пьют много кофе, энергетиков.

