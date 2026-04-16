Вас жестоко обманывали: частое мытье спасает волосы, а не губит – объясняет трихолог

Частое мытье головы само по себе волосам не вредит – намного важнее, в каком состоянии находится кожа головы и насколько правильно подобран шампунь. А вот слишком редкое мытье, наоборот, может привести к зуду, воспалению и обострению кожных проблем.Как рассказал эндокринолог-трихолог Владислав Ткачев, мнение о том, что частое мытье головы вредно, – один из самых живучих мифов в трихологии. Он отметил, что решающее значение имеет не сама частота мытья, а состояние кожи головы и свойства шампуня. Если средство тщательно смывается, его компоненты не доходят до уровня волосяного фолликула, а просто удаляются вместе с кожным салом и загрязнениями, передает Pravda.Ru.Нередко создается впечатление, что от одних шампуней выпадение волос усиливается, а от других снижается. На самом деле волосы, которые выпадают во время мытья, – это уже завершившие цикл, телогеновые волосы. При использовании шампуней с более сильными анионными ПАВ может вымываться немного больше таких волос, чем при мягких средствах, – сказал эксперт.А при редком мытье головы возникает ощущение усиленного выпадения, потому что за один раз смывается все, что накопилось.Трихолог также добавил, что на то, как человек воспринимает выпадение волос, влияет и обычный ежедневный уход. Например, многое зависит от того, как часто человек расчесывается: часть волос может удаляться раньше или, наоборот, скапливаться до следующего мытья. Кроме того, бывает, что улучшение состояния волос просто совпадает по времени со сменой шампуня, из-за чего и появляются неверные выводы.Ткачев подчеркнул, что идеальная частота мытья всегда зависит от типа кожи головы. Единого правила для всех тут нет – ориентироваться нужно на индивидуальные особенности. При этом попытки "приучить" кожу головы к более редкому мытью могут дать совсем не тот результат, на который рассчитывают. Если кожа головы жирная, нет смысла заставлять ее "терпеть" – голову можно мыть через день и даже каждый день. При нормальном типе кожи обычно хватает 2–3 раз в неделю, а при сухой и чувствительной – 1–2 раз.Если же есть заболевания кожи головы, например себорейный дерматит или псориаз, применяются лечебные шампуни с той частотой, которая нужна для терапии, иногда чередуя их с обычными средствами.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки