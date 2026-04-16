MNT: приготовление пищи дома значительно снижает риск развития деменции

Новое исследование предполагает, что приготовление пищи дома — даже всего раз в неделю — может значительно снизить риск развития деменции.Японские исследователи обнаружили, что у взрослых, которые регулярно готовят еду, риск развития деменции на 67% ниже по сравнению с теми, кто редко готовит дома. Положительные последствия могут быть связаны со здоровыми пищевыми привычками, умственной активностью и повышением ежедневной физической активности, связанной с приготовлением пищи.В рамках исследования, являющегося частью Японского геронтологического оценочного исследования, были проанализированы данные почти 11 000 взрослых в возрасте 65 лет и старше, изучались частота приготовления пищи и уровень кулинарных навыков.Согласно изданию Medical News Today, приготовление пищи дома способствует более здоровому питанию, включающему больше фруктов и овощей и меньше обработанных продуктов. Кроме того, это требует планирования, координации и когнитивных усилий.«Эти результаты показывают, что даже умеренное приготовление пищи с нуля может быть связано со значительным снижением риска развития деменции. Важно отметить, что исследование дает представление не только об известных питательных преимуществах домашней кухни. Это подчеркивает, что домашняя кухня может быть потенциально простым и устойчивым способом поддержания когнитивного здоровья», — объясняет ведущий автор исследования Юкако Тани из Токийского института науки.Защитный эффект был особенно выражен среди людей с ограниченным опытом в приготовлении пищи: риск развития деменции снижался на целых 67% у начинающих поваров. В целом, приготовление блюд с нуля было связано со снижением риска на 23% у мужчин и на 27% у женщин.Тани предполагает, что приготовление пищи может обеспечить ценную когнитивную стимуляцию, особенно для начинающих, осваивающих новые навыки.Тем не менее, эксперты предупреждают о необходимости проведения дополнительных исследований.«Деменция представляет собой растущую проблему общественного здравоохранения, и у нас до сих пор недостаточно проверенных стратегий для ее полного предотвращения», — сказал доктор Дунг Тринь, главный врач клиники «Здоровый мозг» в Ирвайне, штат Калифорния. «Подобные исследования важны, потому что они изучают, могут ли изменяемые в реальной жизни поведенческие модели помочь сохранить здоровье мозга».Пожилым людям эксперты рекомендуют развивать базовые кулинарные навыки, начиная с простых блюд, таких как жареные овощи, блюда на противне или овощные омлеты. Использование замороженных или предварительно нарезанных ингредиентов также может упростить и сделать более доступным приготовление пищи дома.

