Врач назвал неожиданную причину проблем в интимной жизни
Врач считает, что одной из причин проблем в отношениях может стать храп.
«Оба человека лишаются полноценного качественного сна. Люди просыпаются уставшими, быстрее раздражаются, хуже реагируют друг на друга. Когда недосып становится постоянным, нарушаются эмоциональная близость и сексуальное влечение. Многие люди не связывают качество интимной жизни с тем, как человек дышит ночью. Хотя связь здесь вполне прямая», — отметил Карпович.
Он добавил, что иногда за храпом скрывается апноэ — остановки дыхания во сне, из-за которых организм регулярно сталкивается с нехваткой кислорода. Если это происходит каждую ночь, постепенно падает уровень тестостерона, уменьшается запас сил, появляется постоянная вялость. Из-за этого у мужчин и женщин может снижаться либидо, а сама интимная жизнь становится хуже, подчеркнул ринохирург.
Врач добавил, что при хронической нехватке кислорода человек нередко чувствует себя истощенным и менее энергичным даже после достаточного количества сна. Это отражается и на общем самочувствии, и на отношениях внутри пары, предупредил Карпович.
