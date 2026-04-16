Врач пояснила, всем ли может быть опасно рожать после 35 лет

Доцент кафедры акушерства и гинекологии Пироговского Университета Минздрава РФ Любовь Попова рассказала о том, насколько опасно рожать после 35 лет. Суть высказывания специалиста в том, что риски, безусловно, есть, но организмы конкретных женщины в этом возрасте достаточно сильно отличаются друг от друга. Специалист напоминает, что и возможности современной медицины растут.Откуда взялось число «35»? Женский овариальный резерв поступательно понижается, но в среднем после 35 лет скорость этого снижения возрастает, а шансы забеременеть становятся ниже. На процесс влияет не только возраст, но и совокупность ряда разных факторов.Часть из них человек способен изменить, такие как образ жизни, качество сна и питания и др., но есть и те, на которые у нас нет рычагов влияния: генетические факторы и возраст. Поэтому после 35 лет готовность организма женщин к овуляции и вынашиванию плода весьма вариативна.Есть и такой фактор риска: с возрастом клетки в организме человека хуже делятся, растет риск генетических «поломок», которые могут оказывать негативное влияние и на эмбрион. Выход: регулярное наблюдение у гинеколога, УЗИ органов малого таза, лабораторные анализы – всё это позволит держать ситуацию на контроле и при необходимости корректировать.Доктор добавляет: Сегодня в арсенале медицины есть процедуры скрининга и диагностики хромосомных аномалий эмбриона, они помогают вовремя выявить риски. Так, у возрастных мам чаще встречается, к примеру преэклампсия, и важно отслеживать малейшие симптомы её развития.

