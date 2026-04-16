Диетолог Мойсенко объяснила, чем именно полезен гранатовый сок

Питье гранатового сока может повышать гемоглобин в крови, укреплять иммунитет, заявила медик.Кандидат медицинских наук и диетолог Римма Мойсенко рассказала в интервью о том, каким полезным действием обладает гранатовый сок. Специалист заявила, что этот напиток является природным иммуномодулятором – его употребление препятствует снижению иммунитета, укрепляет общее здоровье.«Он содержит большое количество антиоксидантов и антоцианов – активных веществ, поддерживающих иммунный ответ. Также гранатовый сок улучшает работу кишечника, где вырабатывается 80% клеток, необходимых для иммунного ответа», - объяснила диетолог Мойсенко радио Sputnik.Врач добавила, что сок граната также является источником витамина D, а также витаминов E, K и полиненасыщенных жирных кислот (они, правда, присутствуют в небольшом количестве).Помимо того, гранатовый сок полезен для повышения тонуса, работоспособности – его питье может стимулировать энергетический подъем, прилив сил. По словам Мойсннко, этому отчасти способствует повышение гемоглобина в крови, вызванное соком.

