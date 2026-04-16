Три белых продукта, которые нужно есть меньше для сохранения здоровья

Соль является одним из белых продуктов, чье потребление должно быт строго ограниченным, считают врачи.Для сохранения здоровья специалисты советуют употреблять меньше минимум три белых продукта. По данным «ИноСМИ», одним из них является соль. Она присутствует в составе многих продуктов питания готового производства, включая хлеб. Поедаемая с ними в большом количестве соль не только повышает кровяное давление, она также способствует закупорке сосудов. Вдобавок соль стимулирует питье воды, из-за чего почки начинают работать с перегрузкой.Еще один белый продукт, который медики рекомендуют есть как можно меньше, – сахар.«Чрезмерное потребление сахара наносит большой урон организму, не только усиливая подверженность ожирению, но также увеличивая риск развития диабета», - констатировали специалисты.Также в трио наиболее вредных белых продуктов они внесли насыщенный жир. Эксперты предупредили, что при ежедневном потреблении больших доз жира не только увеличивается вес, но и повышается уровень липидов в крови, с чем, в свою очередь, ассоциируется склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки