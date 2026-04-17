Назван спасающий от запора алгоритм действий

Трудности с опорожнением кишечника встречаются чрезвычайно часто, считает гастроэнтеролог Триша Пасрича. Алгоритм действий при такой проблеме она описала в своей новой книге, сообщает NPR.По словам гастроэнтеролога, один из ключевых шагов при запоре — не задерживаться в туалете дольше пяти минут. Если за это время результата нет, лучше встать и размяться — например, сделать легкую зарядку или пройтись. Врач считает, что это поможет избежать лишнего давления и снизит риск возникновения проблем с сосудами в области таза.Еще одним важным правилом она назвала отказ от использования телефона в туалете. Врач объяснила, что гаджет отвлекает от процесса и заставляет людей сидеть на унитазе дольше, чем нужно, что повышает риск развития геморроя. Также рекомендуется следить за положением тела. Чтобы облегчить процесс, гастроэнтеролог посоветовала слегка наклониться вперед и приподнять колени, имитируя позу «Мыслителя» Огюста Родена.В добавок к этому Пасрича порекомендовала изменить рацион. В ежедневном питании должно быть больше клетчатки из овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, а долю ультрапереработанных продуктов и искусственных подсластителей стоит снизить. Такой комплекс мер помогает сделать стул более регулярным и снизить вероятность запоров.

