Простой расчет может предсказать высокое кровяное давление лучше, чем ИМТ

Согласно новому исследованию, простой расчет может лучше, чем индекс массы тела (ИМТ), выявлять риск высокого кровяного давления.

Группа исследователей из Финляндии и США предполагает, что соотношение окружности талии к росту (WHtR) является более точным показателем риска повышения артериального давления и развития гипертонии.

Хотя индекс массы тела (ИМТ) давно используется в качестве инструмента скрининга избыточного веса и ожирения, его точность ставится под сомнение. Известно, что ожирение и высокое кровяное давление тесно связаны, поэтому ИМТ может быть ненадежным инструментом для прогнозирования риска связанных с этим сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных избытком жировой ткани и гипертонией.

«После демонстрации устойчивых взаимосвязей между различными этническими группами, возрастными категориями и циклами опросов можно с уверенностью заключить, что оценки жировой массы на основе соотношения окружности талии и роста (WHtR) представляют собой более точный и клинически значимый показатель риска гипертонии», — говорит эпидемиолог Махидере Али из Университета Восточной Финляндии. «WHtR — это простой, масштабируемый инструмент, который может усилить раннюю диагностику и улучшить выявление сердечно-сосудистого риска, связанного с ожирением».

Недавно эксперты выделили три категории для соотношения окружности талии к росту (WHtR): нормальное содержание жира, высокое содержание жира и избыток жира. Исследователи хотели выяснить, насколько эти категории лучше выявляют повышенное кровяное давление и гипертонию, чем индекс массы тела (ИМТ).

Анализ данных, проведенный на основе опроса 19 124 взрослых и детей в возрасте 12 лет и старше, подтвердил это, особенно в отношении категории избыточного веса и гипертонии.

У лиц с избыточным весом вероятность повышения артериального давления (120/70 мм рт. ст. или выше в данном исследовании) была на 91 процент выше, а вероятность гипертонии (140/90 мм рт. ст. или выше в данном исследовании) — на 161 процент выше, чем у лиц с нормальным уровнем артериального давления.

В случае ИМТ взаимосвязь была гораздо слабее: у лиц с избыточным весом или ожирением вероятность повышения артериального давления была на 71% и 130% выше соответственно, но подобной связи с гипертонией у участников из этих групп не наблюдалось.

Представленные здесь данные отражают лишь моментальный снимок ситуации, и исследователи не отслеживали участников. Однако есть основания полагать, что простой расчет окружности талии и роста может стать быстрым и простым способом выявления людей, склонных к проблемам с артериальным давлением, а это значит, что лечение и корректировка рациона могут начаться раньше.

Одна из проблем ИМТ заключается в том, что он измеряет вес относительно роста, не различая жировую и мышечную массу. Эта разница важна по целому ряду причин, связанных с риском для здоровья, и это одно из ключевых улучшений, которые обеспечивает соотношение WHtR (ширина тела к росту).

«Индекс массы тела не смог выявить независимый эффект ожирения, вероятно, потому что он не изолирует искажающее влияние мышечной массы, которая может завышать его связь с артериальным давлением на ранних стадиях, скрывая при этом его связь с уже развившейся гипертонией», — говорит Али.

Например, избыточная жировая масса может увеличить риск развития диабета 2 типа, в то время как избыточная мышечная масса может снизить этот риск . Важно понимать причины избыточного веса.

Предыдущие исследования показали, что WHtR может служить способом прогнозирования риска развития диабета 2 типа и жировой болезни печени, поэтому даже на данном этапе он имеет прочную репутацию полезного медицинского показателя.

Хотя индекс массы тела (ИМТ) пока остается стандартным инструментом скрининга ожирения и гипертонии, существует онлайн-калькулятор соотношения окружности талии к росту, который вы можете использовать для расчета своего собственного соотношения окружности талии к росту (WHtR) на основе вашего возраста и пола.

«В настоящее время система здравоохранения Соединенных Штатов обременена как неконтролируемой гипертонией, так и нелеченным ожирением», — пишут исследователи. «WHtR — это недорогой и общедоступный инструмент, который может заменить ИМТ в скрининге, профилактике, диагностике и лечении ожирения и его последствий для сердечно-сосудистой системы».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Добавил mamasha в категорию Кардиология

