Простой расчет может предсказать высокое кровяное давление лучше, чем ИМТ

Согласно новому исследованию, простой расчет может лучше, чем индекс массы тела (ИМТ), выявлять риск высокого кровяного давления.Группа исследователей из Финляндии и США предполагает, что соотношение окружности талии к росту (WHtR) является более точным показателем риска повышения артериального давления и развития гипертонии.Хотя индекс массы тела (ИМТ) давно используется в качестве инструмента скрининга избыточного веса и ожирения, его точность ставится под сомнение. Известно, что ожирение и высокое кровяное давление тесно связаны, поэтому ИМТ может быть ненадежным инструментом для прогнозирования риска связанных с этим сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных избытком жировой ткани и гипертонией.«После демонстрации устойчивых взаимосвязей между различными этническими группами, возрастными категориями и циклами опросов можно с уверенностью заключить, что оценки жировой массы на основе соотношения окружности талии и роста (WHtR) представляют собой более точный и клинически значимый показатель риска гипертонии», — говорит эпидемиолог Махидере Али из Университета Восточной Финляндии. «WHtR — это простой, масштабируемый инструмент, который может усилить раннюю диагностику и улучшить выявление сердечно-сосудистого риска, связанного с ожирением».Недавно эксперты выделили три категории для соотношения окружности талии к росту (WHtR): нормальное содержание жира, высокое содержание жира и избыток жира. Исследователи хотели выяснить, насколько эти категории лучше выявляют повышенное кровяное давление и гипертонию, чем индекс массы тела (ИМТ).Анализ данных, проведенный на основе опроса 19 124 взрослых и детей в возрасте 12 лет и старше, подтвердил это, особенно в отношении категории избыточного веса и гипертонии.У лиц с избыточным весом вероятность повышения артериального давления (120/70 мм рт. ст. или выше в данном исследовании) была на 91 процент выше, а вероятность гипертонии (140/90 мм рт. ст. или выше в данном исследовании) — на 161 процент выше, чем у лиц с нормальным уровнем артериального давления.В случае ИМТ взаимосвязь была гораздо слабее: у лиц с избыточным весом или ожирением вероятность повышения артериального давления была на 71% и 130% выше соответственно, но подобной связи с гипертонией у участников из этих групп не наблюдалось.Представленные здесь данные отражают лишь моментальный снимок ситуации, и исследователи не отслеживали участников. Однако есть основания полагать, что простой расчет окружности талии и роста может стать быстрым и простым способом выявления людей, склонных к проблемам с артериальным давлением, а это значит, что лечение и корректировка рациона могут начаться раньше.Одна из проблем ИМТ заключается в том, что он измеряет вес относительно роста, не различая жировую и мышечную массу. Эта разница важна по целому ряду причин, связанных с риском для здоровья, и это одно из ключевых улучшений, которые обеспечивает соотношение WHtR (ширина тела к росту).«Индекс массы тела не смог выявить независимый эффект ожирения, вероятно, потому что он не изолирует искажающее влияние мышечной массы, которая может завышать его связь с артериальным давлением на ранних стадиях, скрывая при этом его связь с уже развившейся гипертонией», — говорит Али.Например, избыточная жировая масса может увеличить риск развития диабета 2 типа, в то время как избыточная мышечная масса может снизить этот риск . Важно понимать причины избыточного веса.Предыдущие исследования показали, что WHtR может служить способом прогнозирования риска развития диабета 2 типа и жировой болезни печени, поэтому даже на данном этапе он имеет прочную репутацию полезного медицинского показателя.Хотя индекс массы тела (ИМТ) пока остается стандартным инструментом скрининга ожирения и гипертонии, существует онлайн-калькулятор соотношения окружности талии к росту, который вы можете использовать для расчета своего собственного соотношения окружности талии к росту (WHtR) на основе вашего возраста и пола.«В настоящее время система здравоохранения Соединенных Штатов обременена как неконтролируемой гипертонией, так и нелеченным ожирением», — пишут исследователи. «WHtR — это недорогой и общедоступный инструмент, который может заменить ИМТ в скрининге, профилактике, диагностике и лечении ожирения и его последствий для сердечно-сосудистой системы».

