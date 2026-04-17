Ученые объяснили, почему хлеб может вызывать набор веса без переедания

Новые исследования на мышах показывают, что употребление хлеба может привести к увеличению массы тела и жировой массы, даже если потребление калорий остается на том же уровне.Исследование, проведенное группой ученых из Осакского столичного университета в Японии, подчеркивает, как углеводы могут способствовать увеличению веса, а также чрезмерному потреблению жиров — именно на этом обычно и сосредоточены рекомендации по питанию.Это не первый случай, когда диетологи говорят о хлебе и углеводах и их влиянии на набор веса, но подробных исследований этой взаимосвязи – особенно пшеничной муки – или того, что может происходить на метаболическом уровне, проведено не так много.Исследователи обнаружили, что употребление большего количества пшеничного хлеба связано со снижением расхода энергии, смещая метаболизм в сторону состояния, при котором приоритет отдается накоплению жира, даже если калорийность рациона остается на том же уровне.«Эти результаты позволяют предположить, что увеличение веса может быть связано не со специфическими эффектами пшеницы, а скорее с сильной склонностью к употреблению углеводов и связанными с этим метаболическими изменениями», — говорит Сигенобу Мацумура из Осакского столичного университета.Исследователи провели эксперименты, в которых лабораторным мышам предоставлялся выбор между их обычным, здоровым рационом на основе злаков и простым хлебом, запеченной пшеничной мукой или запеченной рисовой мукой. Затем за мышами наблюдали, проверяя их вес и то, сколько калорий сжигал их организм в состоянии покоя и во время активности.Используя образцы крови, исследовательская группа также изучила уровни гормонов, сахара в крови и метаболитов у животных, а после эксперимента провела анализ тканей для оценки экспрессии генов в печени.Эксперименты показали, что мыши явно предпочитали переходить со стандартного рациона на закуски с высоким содержанием углеводов, что, в свою очередь, приводило к увеличению веса и росту жировой ткани у мышей, особенно у самцов.Дальнейший анализ и последующие исследования показали, что эти два ключевых изменения были вызваны не перееданием или недостатком физической активности, а самими продуктами питания. При употреблении пшеничной муки сжигалось меньше калорий в целом, в то время как активировались гены, отвечающие за превращение углеводов в жиры.В ходе последующего исследования, проведенного на группе, получавшей пшеничную муку, было установлено, что после возвращения к стандартному рациону питания увеличение веса прекратилось, а метаболические изменения обратились вспять.«В будущем мы надеемся, что это послужит научной основой для достижения баланса между «вкусом» и «здоровьем» в области рекомендаций по питанию, пищевого образования и разработки продуктов питания», — говорит Мацумура.Полученные результаты являются еще одним доказательством того, как то, что мы едим, может вызывать изменения в том, как наш организм перерабатывает пищу и сжигает содержащиеся в ней калории. В случае с хлебом, похоже, происходит замедление метаболизма в организме.Одним из ограничений исследования является использование мышиных моделей, а не добровольцев из числа людей. Хотя вполне вероятно, что аналогичные процессы происходят и у людей, это не точно – поэтому это можно будет выяснить в будущих исследованиях.Исследователи также хотят поэкспериментировать с более широким спектром продуктов питания, чтобы точно определить, что именно в хлебе вызывает эту реакцию.Конечно, ни одно подобное исследование диеты не существует изолированно. Мы знаем, что на реакцию нашего метаболизма на пищу и напитки может влиять множество других факторов, включая возраст и гормональные изменения.Дальнейшие исследования должны помочь установить роль пшеницы и хлеба в рационе питания и понять, что простое правило «потребленные калории - потраченные калории» не всегда является однозначным.«В дальнейшем мы планируем переключить наше исследование на людей, чтобы проверить, в какой степени метаболические изменения, выявленные в этом исследовании, соответствуют реальным пищевым привычкам», — говорит Мацумура. «Мы также намерены исследовать, как такие факторы, как цельнозерновые продукты, нерафинированные зерновые и продукты, богатые пищевыми волокнами, а также их сочетание с белками и жирами, методы обработки пищевых продуктов и время потребления, влияют на метаболические реакции на потребление углеводов».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки