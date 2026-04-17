Назван ухудшающий здоровье сердца неочевидный продукт

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что один неочевидный продукт, который многие люди считают безобидным, на самом деле ухудшает здоровье сердца.Рохас предупредил, что при производстве кетчупа в него добавляют большое количество сахара и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Чрезмерное употребление этого соуса приводит к резким скачкам уровня глюкозы и инсулина в крови, а также развитию в организме хронического воспаления, негативно влияющего на сердце, объяснил доктор.«Кетчуп — это не пикантная приправа, а сахар с томатами», — подчеркнул специалист. При этом он отметил, что полностью отказываться от этого продукта не стоит, но важно сократить его потребление до минимума. Соус барбекю, у которого состав еще хуже, Рохас назвал вредным по аналогичным причинам.

