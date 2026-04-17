Аудиолог Дикопольцев: хроническая аллергия может постепенно снижать слух

Хронический аллергический процесс может постепенно и необратимо снижать слух, рассказал аудиолог, основатель центров слухопротезирования «СлышуВижу» Никита Дикопольцев.В профессиональной среде эта проблема известна как «иммуноопосредованная тугоухость» и «сенсоневральная тугоухость аллергической этиологии». Связь между поллинозом и слуховыми нарушениями — это не просто совпадение, а закономерный патофизиологический процесс. Основная причина кроется в анатомической близости структур носа и уха.«Евстахиева труба — это канал, соединяющий носоглотку с барабанной полостью. Во время сезонной аллергии слизистая носа отекает, и этот отек распространяется на устье слуховой трубы. Вентиляция среднего уха нарушается, жидкость перестает эвакуироваться, создавая идеальную среду для развития экссудативного отита. В итоге в полости среднего уха скапливается жидкость, которая снижает подвижность слуховых косточек. Человек привыкает к легкой «вакуумной» глухоте, списывая это на общую усталость или заложенность носа», — объяснил эксперт.Если эту проблему игнорировать, острый процесс переходит в хронический. Жидкость с течением времени становится вязкой, как клей. Длительное нарушение вентиляции среднего уха ведет к втяжению барабанной перепонки, поражению цепи слуховых косточек и, как следствие, к кондуктивной (звукопроводящей) тугоухости, которая без хирургического вмешательства не восстанавливается.«Многие аллергики десятилетиями используют сосудосуживающие капли, пытаясь победить заложенность носа, и приходят к сурдологу уже с потерей слуха 2–3 степени. Чтобы избежать такого сценария, важно пересмотреть свой подход к лечению. Прежде всего, не стоит игнорировать даже незначительную заложенность уха, возникающую в период обострения аллергии, — это не безобидный симптом, а сигнал о нарушении вентиляции среднего уха. Также не следует бесконтрольно применять сосудосуживающие капли, так как они создают лишь временную иллюзию облегчения. Наконец, необходима своевременная диагностика: в отличие от стандартной аудиометрии, тимпанометрия позволяет объективно оценить подвижность барабанной перепонки и давление в полости среднего уха», — заключил специалист.

