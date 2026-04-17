Россиян предупредили о частой ошибке при чистке зубов
Врач отметил, что полоскание после чистки уменьшает эффект от пасты. Он пояснил, что современные зубные пасты содержат фтор, который должен оставаться на эмали и укреплять ее. Если его смыть, защитное действие заметно ослабевает.
Стоматолог объяснил, что именно фтор помогает зубам противостоять кислотам и восстанавливаться после ежедневных нагрузок. «Если этот этап защиты регулярно "обнуляется" полосканием, эмаль становится более уязвимой», — отметил Лысенков. Он добавил, что эта частая ошибка может привести к появлению новых кариозных очагов даже при хорошей гигиене.
Врач советует после чистки просто сплюнуть остатки пасты и не использовать большое количество воды. Также он отметил, что риск повреждения эмали усиливают частые перекусы и сладкие напитки.
