Россиянам рассказали о скрытом вреде холодной еды

Отсутствие горячей еды в рационе может привести к тяжелым последствиям для пищеварительной системы, рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.Биолог сообщила, что отсутствие горячей пищи замедляет перистальтику, что может вызывать запоры. Кроме того, такой рацион нарушает выработку пищеварительных ферментов, то есть пища хуже переваривается, что приводит к раздражению слизистой оболочки желудка и со временем — развитию гастрита, а в более серьезных случаях — к язвенной болезни.«Отсутствие горячей пищи в рационе может привести к сгущению желчи, что увеличивает риск образования камней в желчном пузыре и развития холецистита — воспаления желчного пузыря. Может негативно сказаться на поджелудочной железе, приводя к панкреатиту. На переваривание холодной пищи, то есть ее согревание, организм тратит значительно больше энергии, что способно нарушить общий обмен веществ и привести к проблемам с усвоением питательных веществ», — поделилась Лялина.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки