Стало известно, какой каблук вызывает варикоз

Врач-флеболог Елена Смирнова указала оптимальную высоту каблука, при которой не начинает развиваться варикозное расширение вен.«Высота каблука должна быть 3-5 см от основания подошвы под пальцами ног», – указала она в интервью РИА Новости.Смирнова подчеркивает, что частое ношение обуви на более высоких каблуках затрудняет кровоток в икроножной мышце и приводит к развитию варикозу. Особенно при наличии наследственной предрасположенности к нему.

