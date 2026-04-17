Врач Арсланова назвала 10 привычек, которые медленно разрушают сердце

Здоровье сердца напрямую зависит от образа жизни. О самых распространённых и опасных привычках, подрывающих сердечно-сосудистую систему, рассказала врач общей практики Айгуль Арсланова.Эксперт составила топ-10 факторов, которые незаметно, но неуклонно наносят урон здоровью сердца.Первое место в списке занимает сидячий образ жизни. При длительном пребывании в неподвижном состоянии мышцы слабеют, обмен веществ замедляется, а риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний растёт. Достаточно вставать каждые полчаса и делать небольшую разминку, чтобы снизить угрозу.На втором месте — нездоровое питание. Избыток соли, сахара, насыщенных жиров и трансжиров ведёт к атеросклерозу, гипертонии и инфаркту. Основой рациона, по словам врача, должны стать фрукты, овощи и цельнозерновые продукты.Замыкает тройку лидеров курение — одна из самых губительных привычек. Никотин сужает сосуды, повышает давление и способствует образованию тромбов. Отказ от курения, подчёркивает Арсланова, — лучшее, что можно сделать для сердца.Чрезмерное употребление алкоголя также негативно влияет на сердечную мышцу, повышает давление и провоцирует аритмии. Не менее опасен хронический недостаток сна: 7–8 часов отдыха необходимы для нормального гормонального баланса, в противном случае возрастает нагрузка на сердце.В топ-10 вошли хронический стресс, который провоцирует выброс кортизола, разрушающего сосуды, а также игнорирование симптомов болезней. Головные боли, перебои в сердцебиении, одышка — это не усталость, а тревожные звоночки, требующие внимания врача.Избыточный вес создаёт дополнительную нагрузку на сердце, повышает давление и риск развития диабета. В то же время редкие медицинские осмотры лишают возможности выявить проблемы на ранней стадии. Регулярная проверка уровня холестерина и сахара в крови, по словам врача, обязательна.Завершает список неожиданный фактор — социальная изоляция. Одиночество и недостаток общения негативно сказываются на психологическом состоянии, что косвенно влияет и на физическое здоровье, включая сердечно-сосудистую систему.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки