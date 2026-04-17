Фруктоза становится ключевым фактором развития метаболических заболеваний

В новом отчете, опубликованном в журнале Nature Metabolism, проливается свет на особую и недооцененную роль фруктозы в развитии заболеваний, помимо ее роли как простого источника калорий.Исследователи изучают, как распространенные пищевые подсластители, включая столовый сахар (сахарозу) и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, влияют на здоровье человека. Хотя оба содержат глюкозу и фруктозу, фруктоза обладает уникальными метаболическими эффектами, которые могут более непосредственно способствовать ожирению и связанным с ним заболеваниям.«Фруктоза — это не просто ещё одна калория, — говорит ведущий автор исследования Ричард Джонсон профессор из Университета Колорадо Аншутц. — Она действует как метаболический сигнал, который способствует образованию и накоплению жира способами, принципиально отличающимися от действия глюкозы».В отчете описывается, как метаболизм фруктозы обходит ключевые регуляторные этапы в процессах переработки энергии в организме. Это может привести к усилению синтеза жиров, истощению клеточной энергии (АТФ) и образованию соединений, связанных с метаболическими нарушениями. Со временем эти эффекты могут способствовать развитию метаболического синдрома — комплекса состояний, включающего ожирение, инсулинорезистентность и сердечно-сосудистый риск.Важно отметить, что авторы подчеркивают, что влияние фруктозы выходит за рамки простого потребления с пищей. Организм также может производить фруктозу внутри себя из глюкозы, что позволяет предположить, что ее роль в развитии заболеваний может быть шире, чем считалось ранее.Полученные результаты появились на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу роста числа случаев ожирения и диабета во всем мире. Хотя в некоторых странах наблюдается снижение потребления сладких напитков, общее потребление «свободных сахаров» во многих регионах остается выше рекомендуемого уровня, а в других продолжает расти.Хотя фруктоза, возможно, когда-то выполняла эволюционную функцию, помогая организму накапливать энергию, необходимую для выживания в условиях нехватки пищи, исследователи утверждают, что в современных условиях постоянной доступности продуктов питания эти же механизмы теперь способствуют развитию хронических заболеваний.«Этот обзор подчеркивает центральную роль фруктозы в поддержании метаболического здоровья, — сказал Джонсон. — Понимание ее уникальных биологических эффектов имеет решающее значение для разработки более эффективных стратегий профилактики и лечения метаболических заболеваний».

