Курильщиков предупредили о связанных с зубными имплантами рисках

Курение мешает приживлению титанового штифта в кости челюсти, заявил хирург-имплантолог клиники «Дантистофф» Самвел Баграмян.«Курение влияет на весь организм, в том числе и на ткани полости рта. По статистике, риск отторжения зубных имплантов у курильщиков вдвое выше, чем у людей без этой вредной привычки», — предупредил стоматолог. По словам Баграмяна, все дело в том, что никотин вызывает сужение сосудов, из-за чего десна получает меньше кислорода и питательных веществ.Также из-за курения организм хуже справляется с инфекциями и бактериями, из-за чего повышается риск воспаления, подчеркнул врач. Кроме того, смолы и токсины из табачного дыма ускоряют образование налета на зубах, а в нем скапливаются бактерии, которые могут проникать в ткани полости рта и вызывать разрушение костной структуры вокруг импланта.Врач добавил, что на приживление импланта в среднем уходит от трех до шести месяцев. Если в этот период что-то мешает заживлению, организм может отторгнуть его.

