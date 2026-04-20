Названы медленно разрушающие организм продукты

Некоторые привычные продукты при чрезмерном употреблении медленно разрушают организм.Первым источником скрытой угрозы доктор назвала сахар и сладости. По словам врача, они вызывают скачки инсулина, хроническое воспаление и провоцируют развитие ожирения печени. Также опасность представляют переработанные мясные продукты — колбаса и ветчина. Содержащиеся в них нитриты и консерванты могут повреждать кишечник и повышать риск онкологических заболеваний.Не менее вредными врач считает маргарин и промышленную выпечку. Она объяснила, что в них содержатся трансжиры, которые негативно влияют на сосуды и обмен веществ. Опасны могут быть и пакетированные соки, которые, несмотря на кажущуюся пользу, содержат большое количество сахара без клетчатки, что может привести к жировому гепатозу. «Некоторые продукты вполне способны медленно, но верно подтачивать здоровье», — подчеркнула Слюняева.Врач также напомнила о вреде алкоголя, который связан с системным воспалением, поражением печени и повышенным риском рака. Чтобы снизить негативное влияние, гастроэнтеролог призвала соблюдать умеренность, по возможности сокращать количество потенциально вредных продуктов в рационе и сочетать их с полезными.

